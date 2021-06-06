قسم المرور والتراخيص في بنغازي يتسلم 20 آلية جديدة

استلم قسم المرور والتراخيص في بنغازي، 20 آلية جديدة وذلك بعد استلام مقره الجديد، والمُجهز لاستيعاب وتنظيم العمل المروري، بحسب ما أعلنه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس السبت.

وقال قعيم إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدعم التي شملت وستشمل الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن تسليم الآليات جرى بعد الاطلاع على النتائج الإيجابية وسرعة التنفيذ الملحوظة بعد الانتهاء من طِلائها وتجهيزها بقسم المركبات بالإدارة العامة للآليات للبدء في دمجها وفقً لخطط عمل القسم ببنغازي.

وأضاف أن هذه العملية تستهدف تعزيز عمل قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالشارع العام سواء بتنظيم حركة السير وحلحلة المُختنقات المرورية أو فيما يخص المخالفات التي تنتهك اللوائح والقوانين المرورية المعمول بها للنهوض بمستوى الأداء والعمل الأمني في كافة ربوع البلاد.

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