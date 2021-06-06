يسري: تنظيم الإخوان يتحرك بخطوات حثيثة نحو عرقلة الانتخابات

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي محمد يسري أن تنظيم الإخوان يسعى لإفشال أي مساعٍ للتوافق في البلاد، إثر عودتهم بخفي حنين من جنيف (في إشارة للملتقى السياسي الذي حسم في فبراير/شباط الماضي الأسماء التي تولت المجلس الرئاسي والحكومة).

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد، بين أن تنظيم الإخوان يتحرك الآن من جديد محاولًا تخريب أي توافق يتم الوصول إليه؛ لأنه أصبح خارج المشهد، لذلك تتجه أنظاره نحو تعطيل الوصول إلى المناصب السيادية، لأن جميع الشخصيات التي دفع بها لا تمتلك المعايير لتوليها.

وأشار إلى أن التنظيم يتحرك بخطوات حثيثة نحو عرقلة انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، خوفًا من تكرار فشله في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، فضلًا عن فشله –حتى الآن- في تنحية رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الحالي عماد السايح، وهو ما يحرمه من التلاعب في الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية