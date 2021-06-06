ليبيا تحتل المركز الخامس عربيا فى تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا 

احتلت ليبيا المركز الخامس عشر على مستوى الدول العربية فى معدلات تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، إذ تلقى 243 ألف مواطن اللقاح، بمعدل 3.6 لكل 100 شخص.

ووفقًا لموقع “ourworldindata” فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في قارة آسيا، وصل إلى مليار و170 مليون شخص.

وبحسب الموقع فإن المغرب هو البلد الأول عربيًا في تلقيح مواطنيه، حيث حصل على اللقاح ما يصل إلى 15 مليون شخص، وفي المركز الثاني تأتي المملكة العربية السعودية وحصل ما يصل إلى 14.7 مليون شخص على اللقاح.

وعلى مستوى العالم فقد حصل أكثر من 2 مليار شخص على اللقاح، علمًا أن هناك عددًا من اللقاحات المنتشرة، بينما تعتمد بعض الدول على معايير مختلفة في التلقيح، فبعض الدول تعمل على تلقيح مواطنيها في أسرع ما يمكن، والبعض الآخر يعتمد على الأولوية فيحصل عليه كبار السن أولًا ثم المصابون.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصل 277 مليون شخص على اللقاح، ثم الهند 223 مليونا، ثم البرازيل 70 مليونا، وخامسًا المملكة المتحدة 66 مليوناً.

وكان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سليمان اسميو، قد أكد فى وقت سابق أن أكثر من 217 ألف شخص تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن.

وأفاد اسميو، في تصريحات صحفية، بالبدء في توزيع لقاح “أسترازينيكا” البريطاني على فروع الإمداد الأربعة في بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة، ومنها إلى المدن والمناطق التابعة لها.

وأشار اسميو إلى تواصل عملية التسجيل في المنظومة الوطنية للتطعيم، وقال إن اللقاح الصيني “سينوفارم” قارب على النفاد وإن بعض البلديات أنهت حصتها التي خصصت لها من هذا اللقاح.

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مراكز التطعيم مستمرة في تنفيذ حملة التطعيم وفق الخطة المعدة، مشيرا إلى عدم وصول أية كميات إضافية من لقاحات كورونا حتى الآن.