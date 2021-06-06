الكزة: خروج القوات الأجنبية من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي

أكد الباحث السياسي محمود الكزة، أن خروج المرتزقة من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي وعادل، يتمثل في خروجهم من البلاد، بمساعدة الحكومة الحالية في إتمام إنجازاتها.

وقال الكزة في تصريحات صحفية، إنه لم يعد هناك خيار أمام أطراف الصراع في ليبيا غير الجنوح للسلم، بعد أن تأكد للجميع أن العالم على استعداد “للفرجة” على الحرب الدائرة.

وأضاف الباحث السياسي: “لن يأتي أي حل جذري، ما لم تتوافق أطراف الصراع على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وفي هذا الصدد، أشار الكزة إلى تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، والذي قوبل باحتجاج واستنكار شديدين من قبل القوى الموالية للإخوان.

وأوضح أن مليشيا ما يسمى “قادة ثوار ليبيا” أصدرت بيانا ضد وزيرة الخارجية، قالت فيه، إن “تصريحات المنقوش طائشة ولن نعض يد تركيا التي ساعدتنا”، كما طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني بخروج الآلاف لنصرة تركيا، ولرفع الظلم عنها على حد تعبيره.

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