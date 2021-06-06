موظفو كهرباء درنة: نطالب بزيادة مرتبات موظفي الشركة أسوة بشركات البترول

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء بدرنة بجميع إدارتها بعدة مطالب، منها تفعيل التأمين الصحي لموظفي الشركة، والاهتمام بإصابات العمل وعلاجها في أفضل المصحات سواء داخل ليبيا أو خارجها.

وذكروا في مقطع مرئي لهم، من نقابة الشركة العامة للكهرباء بدرنة، أنهم يطالبون بزيادة مرتبات موظفي الشركة أسوة بشركات البترول، قائلين: “حيث لا فرق بيننا في العمل”.

وأشاروا إلى ضرورة صرف مستحقات موظفي الشركة العامة للكهرباء المتأخرة منذ سنوات سابقة، بالإضافة إلى صرف مستحقات المتقاعدين من الشركة.

ولفتوا إلى مطالبتهم بإدماج ساعات العمل الإضافي والمناوبات مع مرتبات موطفي الشركة وعدم الفصل بينهما في الصرف، بالإضافة إلى صرف مستحقات “شهداء الواجب” الذين توفتهم المنية أثناء عملهم بشكل سريع وعدم تاخيرها.

وأضافوا أن من بين طالباتهم توفير أجهزة الوقاية وأجهزة القياس والملابس الخاصة بالعمل لمهندسي وفنيي الشركة، وإلغاء ضريبة الدخل من ضمن استقطاعات المرتب.

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