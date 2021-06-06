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الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية قررت التوقيع على اتفاق باريس للمناخ

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبدالحميد الدبيبة:

– حكومة الوحدة الوطنية قررت التوقيع على اتفاق باريس للمناخ
– حكومة الوحدة ستحوّل اتفاق باريس للمناخ إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • من كثرة المصانع وانتاج ليبيا من ثاني اكسيد الكربون ثم الانضمام لوثيقة باريس!!!
    هذه ليست حكومة هذه مهزلة. ياليبيين, لا انتخابات ولا توحيد مؤسسات الدولة ولا شيئ. استنزاف لما تبقى من موارد الشعب لا غير. اعتصموا بحبل الجيش الوطني وحرروا بلادكم من نجس المليشيات واخوان الشياطين والا انتم وابنائكم واحفاد احفاد احفادكم ستعيشون تحت خط الفقر.

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