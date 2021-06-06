عبدالحميد الدبيبة:
– حكومة الوحدة الوطنية قررت التوقيع على اتفاق باريس للمناخ
– حكومة الوحدة ستحوّل اتفاق باريس للمناخ إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
عبدالحميد الدبيبة:
– حكومة الوحدة الوطنية قررت التوقيع على اتفاق باريس للمناخ
– حكومة الوحدة ستحوّل اتفاق باريس للمناخ إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
من كثرة المصانع وانتاج ليبيا من ثاني اكسيد الكربون ثم الانضمام لوثيقة باريس!!!
هذه ليست حكومة هذه مهزلة. ياليبيين, لا انتخابات ولا توحيد مؤسسات الدولة ولا شيئ. استنزاف لما تبقى من موارد الشعب لا غير. اعتصموا بحبل الجيش الوطني وحرروا بلادكم من نجس المليشيات واخوان الشياطين والا انتم وابنائكم واحفاد احفاد احفادكم ستعيشون تحت خط الفقر.
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