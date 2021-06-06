عبدالحميد الدبيبة:

– حكومة الوحدة الوطنية قررت التوقيع على اتفاق باريس للمناخ

– حكومة الوحدة ستحوّل اتفاق باريس للمناخ إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها

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