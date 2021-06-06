بعد تنفيذ الإضراب الجزئي.. أبو زريبة يطالب الحكومة بزيادة رواتب العناصر الطبية فورًا

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي بتفعيل القرار رقم 855 لسنة 2019م بزيادة رواتب العناصر الطبية على الفور، باعتباره حقا من حقوقهم.

وأوضح أبو زريبة في بيان له، بالتزامن مع بدء العناصر الطبية إضرابا جزئيا اليوم الأحد؛ لتنفيذ القرار 885 القاضي برفع مرتباتهم، أن القرار مكتمل الأركان من الناحية القانونية بكونه صدر من ذي صفة، وكان لزاماً على الحكومة تنفيذه.

وذكر أنه في أغسطس 2019م، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم 885، الذي كان بمثابة اعتذار لهم عن اهمالهم وتهميشهم طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أنه بعد فقدان سيطرة الحكومة على انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد، كان لزاماً عليها اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية بقطاع الصحة ليقينها أنهم سيكونون في خطوط الدفاع الأمامي لمكافحة هذه الجائحة، لكن سرعان ما تم تجميد القرار من قبل “الرئاسي”، لتكون القشة التي قسمت ظهورهم بعد سنوات من الانتظار.

وأشار إلى عدم قيام محفوظات رئاسة الوزراء باستلام مخاطبات قطاع الصحة المتعلقة بمطالب منتسبيها والخاصة بالجوانب الوظيفية؛ بداية من توفير الإمكانيات وبيئة العمل المناسبة، وصولاً إلى خطوة تجميد القرار رقم 855 لسنة 2019م.

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