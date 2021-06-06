وفد حكومي يبحث مساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا

بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا، بالإضافة إلى المساهمة في الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي بروسيا.

وأجرى الوفد عددا من اللقاءات، أهمها لقاؤه نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تهم البلدين.

وافتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

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