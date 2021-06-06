وقفة احتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بنغازي لتلبية مطالبهم

نظم نقابيون وعمال وموظفي الشركة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة ساحل بنغازي بياناً طالبو فيه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب وإدارة الشركة العامة للكهرباء بتفعيل قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 الصادر بخصوص التامين الصحي للعاملين بقطاع الكهرباء والاهتمام بمصابين العمل.
كما طالب المحتجون بزيادة المرتبات وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لسنة 2019 و 2020 و2021 وارجاع صرف علاوة المناوبة والخطر والعمل الإضافي للمرتب الأساسي لعاملي الشركة.
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