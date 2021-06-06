ليبيا تحتل المركز الخامس عشر عربيا فى تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا

احتلت ليبيا المركز الخامس عشر على مستوى الدول العربية فى معدلات تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، إذ تلقى 243 ألف مواطن اللقاح، بمعدل 3.6 لكل 100 شخص.

ووفقًا لموقع “ourworldindata” فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في قارة آسيا، وصل إلى مليار و170 مليون شخص.

وبحسب الموقع فإن المغرب هو البلد الأول عربيًا في تلقيح مواطنيه، حيث حصل على اللقاح ما يصل إلى 15 مليون شخص، وفي المركز الثاني تأتي المملكة العربية السعودية وحصل ما يصل إلى 14.7 مليون شخص على اللقاح.

وعلى مستوى العالم فقد حصل أكثر من 2 مليار شخص على اللقاح، علمًا أن هناك عددًا من اللقاحات المنتشرة، بينما تعتمد بعض الدول على معايير مختلفة في التلقيح، فبعض الدول تعمل على تلقيح مواطنيها في أسرع ما يمكن، والبعض الآخر يعتمد على الأولوية فيحصل عليه كبار السن أولًا ثم المصابون.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصل 277 مليون شخص على اللقاح، ثم الهند 223 مليونا، ثم البرازيل 70 مليونا، وخامسًا المملكة المتحدة 66 مليوناً.

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