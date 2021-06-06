يرافقه ممثلو البعثات والمنظمات الدولية.. وزير الداخلية يحضر مراسم استلام مركز شرطة حي الأندلس

شارك وزير الداخلية عميد خالد مازن مراسم استلام مركز شرطة حي الأندلس النموذجي ، اليوم الأحد، بحضو رئيس اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي.

كما حضر الحفل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا ، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، وعدد من رؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية لدى ليبيا .

وخلال كلمة ألقاها ، رحب مازن بالحضور ، مؤكدا على مدى الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه المجتمع الدولي بأكمله لخطط الوزارة وخاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير الشرطة والأمن، وفق بيان صحفي لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال كلمته على أن منتسبي وزارة الداخلية لا تنقصهم العزيمة ولا الإرادة ، وبأن لديهم ما يكفي من الرصيد المهني والمعرفي للنهوض بهذا الصرح الأمني والشرطي ، وأنهم يستثمرون الفرص للارتقاء بمستوى أدائهم والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات مجابهة الجريمة .

وأشار إلى أن هذا المشروع هو بمثابة نقطة انطلاق نحو مسيرة التجديد والتطوير لكافة مكونات الوزارة التي تقدم الخدمات الأمنية للمواطن .

وتخلل الحفل عرض شريط وثائقي يوضح المراحل التي مرت على عملية تنفيذ مشروع مركز شرطة حي الأندلس النموذجي ، كما تم في ختام الحفل توزيع عدد من الدروع تكريماً للجهود التي بذلت لإنجاح هذا المشروع .