وزيرا الإسكان والتعمير والاقتصاد يفتتحان المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري بطرابلس

طرابلس 06 يونيو 2021 (وال)- افتتخ وزيرا الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد، المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري والمقام بمدينة طرابلس.

وألقى السيد الوزير الإسكان والتعمير في حفل الافتتاح – كلمة – أثنى خلالها على اللجنة المنظمة للمعرض، مؤكدًا على دور القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، وأنه بحاجة إلى كل الجهود من أجل إعادة التعمير والنهوض بقطاع الإسكان، فيما قام السيد الوزير بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أجنحة الشركات العارضة، وما احتوته من تقنيات حديثة في مجال البناء والتعمير . (وال)

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