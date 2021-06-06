الصوصاع : لن تنجح أي محاولات لتحييد دور القوات المسلحة مستقبليًا

بدد المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية.

وقال الصوصاع في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن نسبة كبيرة جدًا من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، موضحا أن هؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة.

واستبعد الصوصاع في حديثه نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبليًا.