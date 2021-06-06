أسعار الخبز على طاولة الحويج وهيئة الرقابة بطرابلس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي ملاحظات الهيئة حول السجل التجاري العام، وعمل صندوق موازنة الأسعار والأرشفة الإلكترونية.

وتناول الاجتماع الذي عُقد في طرابلس وحضره مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، الملاحظات المسجلة حول أسعار رغيف الخبز والشروط الصحية، إلى جانب ملفات ومواضيع اقتصادية مصاحبة.

وتعقد هيئة الرقابة الإدارية بشكل دوري اجتماعات مع مسؤولي القطاعات العامة، بهدف الاطلاع على الملاحظات المسجلة وآلية تنفيذها بهدف إحكام الرقابة على المال العام.

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