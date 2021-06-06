بن شرادة: تشكيل لجنة للانتخابات الرئاسية مخالف للاتفاق السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن رئيس مجلسه خالد المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لم يلتقيا في المغرب.

بن شرادة، أكد فى تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 ” ، أنه حتى لو تقابل المشري والمستشار صالح فلن يضيفا شيئاً مع وجود لجان مشكلة للنظر في ملف المناصب السيادية، مبيّناً أنهم ينتظرون إحاطة المشري الثلاثاء القادم حول زيارة المغرب”.

وأوضح أن “مجلس الدولة” صوت بالموافقة على مخرجات بوزنيقة وانتظر مجلس النواب أكثر من 3 أشهر حتى يعقد جلسة للتصويت على هذه المخرجات، مستدركاً أنهم فوجئوا بتشكيل المستشار صالح للجنة بمعزل عن مجلسهم وقد باشرت عملها في وضع المعايير واستقبال الملفات منفردة.

وشدد شرادة على أن “ذلك مخالف للاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل لجنة من المجلسين معا للنظر في المناصب السيادية، مُضيفًا أن لجنة مجلس النواب تواصلت فيما بعد مع لجنة مجلس الدولة لإرسال الأسماء التي وقع عليها الاختيار من 1040 والتي لم يشارك مجلس الدولة فيها لكنه قبل بها وحاول تصويب بعض الأخطاء”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنهم “في مجلس الدولة طالبوا بشرطين، أحدهما يتعلق بالخبرة، والآخر يشدد على ضرورة عرض أسماء المناصب السيادية على النائب العام لاستبعاد من صدر في حقه حكم مخل بوظيفته، وقد وافقت لجنة مجلس النواب على ذلك”.