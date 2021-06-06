وزير الصحة الدكتور علي الزناتي يتفقد مستشفى دريانة القروي

دريانة 06 يونيو 2021 (وال)- أجرى وزير الصحة الدكتور علي الزناتي زيارة تفقدية لمستشفى “دريانة القروي” شرقي مدينة بنغازي رفقة وفد من وزارة الصحة.

وخلال جولته أمس السبت؛ اطلّع السيد الوزير على سيّر العمل داخل أقسام المستشفى، الذي يُعاني من قلة الإمكانيات، مما تسبب في ضعف الخدمات الصحية التي يقدمها لأهالي المنطقة.

كما استمع السيد الوزير إلى ما طرحه رئيس المستشفى السيد عبد المنعم الخفيفي، وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، من آراء تتعلق بسيّر العمل، وكذلك المشاكل التي تُواجه القاطنين منهم خارج المنطقة، بسبب قطعهم مسافات طويلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأصدرت السيد الوزير تعليماته لكل من رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، وإدارة التفتيش والمتابعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود تطعيمات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ الأدوية بمكتب “الخدمات الصحية دريانة” خلال تفقد السيّد الوزير له.

يُشار إلى أن السيد وزير الصحة؛ تعهد بدعم “مستشفى دريانة القروي”، وتوفير كافة احتياجاته خلال جولته التي رافقه فيها مدير مكتب وزير الصحة السيد سعيد الدرسي، ومستشار الوزير السيد مصطفى أرحومة، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية السيد إسماعيل العيضة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة السيد طارق الغوج، وعدد من موظفي الوزارة بديوان المنطقة الشرقية. (وال)

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