وفاة رئيس “البحث الجنائي سبها” بانفجار ببوابة أمنية

وقع انفجار ببوابة أمنية في مفترق “أولاد المازق” في مدينة سبها بالجنوب الليبي، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين نقلوا إلى المركز الطبي.

وكشفت ‏مصادر لـ«الساعة 24» عن وفاة النقيب إبراهيم عبدالنبي رئيس قسم البحث الجنائي فرع ‎سبها متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء الانفجار.

وتشير المعلومات الأولية عن الحادث إلى أن شخصا يقود مركبة “توكتوك” فجّر نفسه في بوابة مفرق أبناء المازق التي تسيطر عليها عناصر جهاز البحث الجنائي، وأن كتيبة 160 التابعة للواء 106، تلقت بلاغا بالحادث، وانتقلت فور وقوعه إلى مقر البوابة.