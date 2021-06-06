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انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لحجاج سرت وما جاورها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بمركز الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية سرت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لحجاج المنطقة الوسطى التابعين لمدن ومناطق سرت وأبوهادي واهراوة وأبو انجيم وزمزم، وذلك بالمركز الصحي الزعفران.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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