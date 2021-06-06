مدير أمن سبها لقناتنا: استشهاد اثنين من عناصر البحث الجنائي وتعرض عنصر ثالث إلى اصابة بليغة

أوضح مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح السنوسي، اليوم الأحد، أن السيارة المفخخة التي فجّرت بمفترق مازق بمدينة سبها كانت محملة بمادة شديدة الانفجار.

العميد السنوسي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد استشهاد اثنين من عناصر البحث الجنائي وهما إبراهيم عبد النبي مناع والعباس أبو بكر الشريف، مشيراً إلى تعرض عنصر ثالث إلى اصابة بليغة.

ونوه مدير أمن سبها بأن اشلاء الانتحاري تم التحفظ عليها بمشرحة سبها، مؤكداً أن 3 عناصر من البحث الجنائي تلقوا العلاج وخرجوا سالمين بعد إصابتهم.

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