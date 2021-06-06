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جهاز البحث الجنائي ينعي النقيب ابراهيم عبدالنبي والنقيب عباس الشريف الذين استشهدا جراء انفجار سيارة مفخخة بسبها

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

نعى رئيس و ضباط وجميع منتسبي جهاز البحث الجنائي، اليوم الأحد، رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها النقيب ابراهيم عبدالنبي و رئيس الشؤون الادارية بالفرع النقيب عباس ابوبكر الشريف اللذان استشهدا عشية اليوم جراء انفجار سيارة مفخخة بسبها.
الجهاز، وفي إيجاز صحفي لها، قال: “ينعي رئيس و ضباط وجميع منتسبي جهاز البحث الجنائي النقيب ابراهيم عبدالنبي رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها و نقيب عباس ابوبكر الشريف رئيس الشؤون الادارية  بالفرع و اللذان استشهدا عشية اليوم الاحد جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفتهم وزملائم اثناء تأديتهم الواجب الوطني متمركزين في احدى البوابات الامنية في مفترق اولاد مازق بمدينة سبها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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