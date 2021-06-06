جهاز البحث الجنائي ينعي النقيب ابراهيم عبدالنبي والنقيب عباس الشريف الذين استشهدا جراء انفجار سيارة مفخخة بسبها

نعى رئيس و ضباط وجميع منتسبي جهاز البحث الجنائي، اليوم الأحد، رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها النقيب ابراهيم عبدالنبي و رئيس الشؤون الادارية بالفرع النقيب عباس ابوبكر الشريف اللذان استشهدا عشية اليوم جراء انفجار سيارة مفخخة بسبها.
الجهاز، وفي إيجاز صحفي لها، قال: “ينعي رئيس و ضباط وجميع منتسبي جهاز البحث الجنائي النقيب ابراهيم عبدالنبي رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها و نقيب عباس ابوبكر الشريف رئيس الشؤون الادارية بالفرع و اللذان استشهدا عشية اليوم الاحد جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفتهم وزملائم اثناء تأديتهم الواجب الوطني متمركزين في احدى البوابات الامنية في مفترق اولاد مازق بمدينة سبها.
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