رئيس جامعة الزاوية: لسنا راضين عن مستويات البحث العلمى وفقا لترتيبنا عالميا

قال رئيس جامعة الزاوية مفتاح المرابط ، “إننا لسنا راضين عن مستوى البحث العلمى والنتاج البحثى وفقا لترتيب الجامعة عالميا بسبب افتقاد الجانب الأمنى والمادى قائلا ” مهما حاولنا ان نتقدم شريطة حل الازمات المالية والامنية .

وقال المرابط فى تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 ” ، “نتوقع خلال الأيام المقبلة وما نسمعه من قبل الحكومة الوطنية والحديث عن الإفراج عن ديون الجامعات ، وسنكون مستعدين لتطوير الجامعة والوصول إلى مراتب متقدمة” .

وأردف رئيس الجامعة : أصبحت جامعة الزاوية أولى الجامعات فى الاعتماد المؤسسي، ونسعى حاليا فى الاعتماد الأكاديمي ،ولدينا أكثر من 6 كليات جاهزة للتقييم المؤسسى وغيره، ونسعى لكن الظروف لا تساعدنا ، حسب قوله.

وأكد رئيس الجامعة أنه حتى 2023 من المفترض أن تعتمد الكليات الطبية لنظام الجودة ، محذرا: “وفى حالة عدم حدوث ذلك ، لن يسمح لطلاب الكليات الطبية بالدراسة فى الخارج ولن يتم الاعتراف بشهاداتهم نهائيا وكذلك كليات الهندسة لابد أن يتم اعتمادها فى برنامج الجودة أيضا”، مؤكدا أنه خلال الأيام القريبة سنبحث تقديمهم للاعتماد .