الفريق أول الناظوري يفتتح المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة

افتتح اليوم الأحد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري المقر الإداري للكلية العسكرية بعد الانتهاء من استكمال بنائه وتجهيزه بأحدث الإمكانيات.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، في تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح إن مراسم الافتتاح جرت عقب الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 53 بالكلية العسكرية وتزامنا مع الاحتفالات بمرور الذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة.

وأوضح اللواء المحجوب أن المقر الجديد يحتوي على البهو الخاص للضباط ويشمل مرافق الإقامة وعدد من الخدمات الأخرى كالمقاهي وصالات الآكل والترفيه والألعاب والمشاهدة ومكتبة القراءة.

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