مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سيارة نقل استهدفت بوابة المازق في سبها كانت تحمل متفجرات أسفل خردة حديدية

قال مصدر أمني من مديرية أمن سبها لـ«بوابة الوسط» إن السيارة المفخخة التي استهدفت بوابة المازق شمال المدينة كانت تحمل متفجرات شديدة الانفجار أسفل خردة حديدية، مشيرة إلى أنها سيارة نقل نوع «توكتوك»؟

وأضاف المصدر الأمني أن جثة الانتحاري الذي كان يقود السيارة تمزقت إلى أشلاء جراء قوت التفجير الذي راح ضحيته ضابطين من جهاز البحث الجنائي وأصيب أربعة آخرين من عناصر الأمن المتمركزين بالبوابة الوقعة عند مدخل المدينة الشمالي.

– مقتل ضابطين وإصابة 4 من عناصر الأمن جراء تفجير استهدف بوابة مفرق المازق شمال سبها

– مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: مقتل ضابطين جراء تفجير انتحاري ببوابة مفرق المازق شمال سبها

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وقتل جراء التفجير رئيس جهاز البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها النقيب إبراهيم عبدالنبي والملازم عباس أبوبكر، وأصيب أربعة آخرين من عناصر الأمن المتمركزين بالبوابة أحدهم إصابته خطيرة ويتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة بمركز سبها الطبي.

وأسفر الحادث الانتحاري عن تضرر عدد من سيارات الشرطة التابعة لجهاز البحث الجنائي التي كانت متمركزة في البوابة حسبما أظهر تسجيل فيديو وصور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقع بوابة المازق التي يتمركز بها عناصر أمن تابعين لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سبها عند المدخل الشمالي للمدينة على الطريق الزراعي المؤدي إلى وادي الشاطئ والعاصمة طرابلس.

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