يوم غضب موظفي الكهرباء لانتزاع حقوق طال انتظارها

تقرير 218

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء في عدة مدن بالمنطقة الجنوبية، وقفات احتجاجية طالبوا فيها بحقوق مادية وتوفير مستلزمات السلامة، إضافة إلى التدريب.

طالب منتسبو نقابات عمال الكهرباء وموظفو المنطقة الجنوبية بزيادة مرتباتهم بما يضمن العيش الكريم، وتفعيل التأمين الصحي للموظفين وصرف المستحقات المتأخرة للموظفين؛ وتوفير وسائل الأمن والسلامة، وتدريب العاملين وتأهيلهم.

ودعا المنتسبون للنقابات خلال بيان لهم، كافة المسؤولين في الشركة إلى تحمّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين.

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء في تراغن، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة وتدريب العاملين وتأهيلهم.

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء جالو، مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة زيادة المرتبات أسوة بباقي القطاعات الحكومية، في بيان لهم أكدوا فيه على ضرورة إعادة التأمين الصحي والإسراع في صرف الفروقات والمستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى علاوة الخطورة حسب طبيعة كل قسم.

كما طالب البيان حكومة الوحدة بتحمّل مسؤولياتها تجاه إصابات موظفي الشركة العامة للكهرباء أثناء العمل، والتعهد بعلاجهم داخل وخارج الدولة، إضافة إلى إلغاء ضريبة الدخل من الاستقطاعات من المرتب.

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بالرويس وقفة احتجاجية أمام محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، طالبوا فيها بزيادة المرتبات وصرف الإضافي وعلاوة المناوبة والحقلية، وعلاوة الخطر، والتأمين الصحي وباقي المستحقات مثل جبر الضرر، وتعويض أسر شهداء الواجب وتسهيل إجراءات المتقاعدين والمتوفين، وتوفير كافة معدات وملابس الأمن والسلامة لجميع الموظفين بشكل عام والجهد المتوسط والجهد الفائق.

في محطة التوليد سمنو، في وادي البوانيس، وقفة احتجاجية لعمال شركة الكهرباء، أطلقوا المطالب نفسها، من زيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي، إلى صرف المستحقات المتأخرة، وتوفير وسائل الأمن، والسلامة وتدريب العاملين وتأهيلهم.

المشهد في سبها لم يتغير كثيرا، حيث أقيمت وقفة احتجاجية لمنتسبي نقابات عمال الكهرباء وموظفي المنطقة الجنوبية للمطالبة بزيادة مرتباتهم، وتفعيل التأمين الصحي وصرف المستحقات المتأخرة وتوفير وسائل الأمن والسلامة، وتدريب العاملين وتأهيلهم.

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