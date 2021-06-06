قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على بوابة للبحث الجنائي بسبها

أكد مصدر أمني من مديرية أمن سبها مقتل رئيس جهاز البحث الجنائي، النقيب إبراهيم عبدالنبي ومرافقه الملازم عباس أبوبكر، وشخصين آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال المدينة.
كما قال شهود عيان إن عددا آخر من عناصر الأمن الآخرين أصيبوا في التفجير الذي كان عبر سيارة مفخخة، وتم نقلهم إلى مستشفى 2 مارس، 3 منهم غادروا المستشفى بعد العلاج، كما احترقت 3 سيارات تابعة لإدارة أمن المدينة.
وكانت إدارة البحث الجنائي في بنغازي قد نعت رئيس جهاز البحث الجنائي سبها إبراهيم عبد النبي ورئيس الشؤون الإدارية بالفرع عباس أبو بكر.
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