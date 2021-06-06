قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على بوابة للبحث الجنائي بسبها

أكد مصدر أمني من مديرية أمن سبها مقتل رئيس جهاز البحث الجنائي، النقيب إبراهيم عبدالنبي ومرافقه الملازم عباس أبوبكر، وشخصين آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال المدينة.

كما قال شهود عيان إن عددا آخر من عناصر الأمن الآخرين أصيبوا في التفجير الذي كان عبر سيارة مفخخة، وتم نقلهم إلى مستشفى 2 مارس، 3 منهم غادروا المستشفى بعد العلاج، كما احترقت 3 سيارات تابعة لإدارة أمن المدينة.

وكانت إدارة البحث الجنائي في بنغازي قد نعت رئيس جهاز البحث الجنائي سبها إبراهيم عبد النبي ورئيس الشؤون الإدارية بالفرع عباس أبو بكر.