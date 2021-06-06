العاملون بشركة الكهرباء ببنغازي يطالبون بزيادة مرتباتهم

طالب العاملون بشركة الكهرباء ببنغازي، في وقفة احتجاجية بالتأمين الصحي وزيادة المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، بالإضافة إلى إرجاع عدد من العلاوات، مطالبين الجهات المسؤولة بالنظر بعين الاعتبار لهذه المطالب والعمل على تحقيقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا