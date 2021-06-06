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العاملون بشركة الكهرباء ببنغازي يطالبون بزيادة مرتباتهم

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب العاملون بشركة الكهرباء ببنغازي، في وقفة احتجاجية بالتأمين الصحي وزيادة المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، بالإضافة إلى إرجاع عدد من العلاوات، مطالبين الجهات المسؤولة بالنظر بعين الاعتبار لهذه المطالب والعمل على تحقيقها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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