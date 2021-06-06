بعد مقتل 2 وإصابة الثالث.. «بلدي سبها»: ضحايا الهجوم الإرهابي قتلا أثناء تأدية الواجب  

نعى المجلس البلدي لبلدية سبها ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها الذين استشهدوا بمدينة سبها اليوم الأحد.

وقال المجلس، في بيان، عبر حساب البلدية الرسمي، على فيسبوك، إن الضابطين راحو ضحية “الهجوم الإرهابى الغادر شرق مدينة سبها أثناء تأديتهم لواجبهم”، وهما: رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب إبراهيم عبدالنبي، الضابط عباس الشريف؛ فيما أصيب “أحمد الجهيمي أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي”.

وطالب البيان، “كافة الجهات الأمنية المعنية بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية وكشف من يقف ورائها، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن”.

وشدد المجلس في بيانه، على أن “مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا تزيد الشعب الليبي العظيم وسكان مدينة سبها إلا ترابطاً ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية للحفاظ على أمان الوطن واستقراره”.