العاملون بشركة الكهرباء بسرت يطالبون بحقوقهم المالية

كما طالب العاملون بالشركة العامة للكهرباء بمدينة سرت، في بيان لهم، بحقوقهم الإدارية والمالية والمتمثلة في زيادة مرتبات العاملين بالشركة أسوة بالشركات النفطية وباقي قطاعات الدولة، إضافة إلى صرف المستحقات والتسويات المالية المتأخرة للعاملين، داعين إلى اعتماد نظام التأمين الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية للعاملين، وتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة، وكذلك تسوية جميع مستحقات شهداء الواجب والمصابين أثناء العمل.
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قناة ليبيا
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