وزير الصحة يتفقد 38 مشروعا في بنغازي

استعرض وزير الصحة علي الزناتي المشاريع الصحية التي تنفذ في بنغازي وهي 38 مشروعا، وذلك خلال زيارة إلى المدينة اليوم الأحد.

وزار الزناتي ديوان بلدية بنغازي، والتقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران، وتمت مناقشة مشاريع لجنة إعادة للاستقرار لمدينة والمُشكلة برئاسة علي الحبري.

وأوضحت البلدية أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة 38 مشروعا منها مُستشفى طب وجراحة العيون، والجلاء للجراحة والحوادث، ومركز القلب، ومُستشفى المسالك والأذن والأنف والحنجرة؛ إضافة إلى مركز العُقم وغيرها من العيادات والمراكز الصحية.

كذلك، جرت مُتابعة مشاريع المُستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الجاري تنفيذها وصيانتها وتطويرها وتجهيزها مثل مركز الكلى وعيادة الصابري المُجمعة

وتم الإتفاق على التنسيق بين الإدارات المُختصة في الوزارة والبلدية فيما يتعلق بُمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على سرعة الشُروع في تنفيذ عدد من المُستشفيات والمراكز الطبية الجديدة.

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