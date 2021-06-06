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التراث الأصيل يصدح بمهرجان التراث والفنون في القعيرات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنوعت الرقصات والأغاني في افتتاحية اليوم الأول من فعاليات مهرجان التراث والفنون، في القعيرات، بنسخته الأولى التي حملت شعار “حكاياتنا – تراثنا – تاريخنا”، بمشاركة الفرق الشعبية المهتمة بالموروث الثقافي المتنوع لسكان المحلة.

جمع غفير حضر المهرجان والذي تضمن في يومه الأول لوحات غنائية جسدت تراث الفن الأصيل، واللباس التقليدي، ورقصات متنوعة تفاعل معها الجمهور الحاضر.

يستمر المهرجان ثلاثة أيام متواصلة تتخللها عروض ثقافية من التراث الفزاني، وحياة الأجداد لسكان النزلة، بهدف إبراز موروث الأجداد وحث الجيل الحديث على المحافظة عليه من الاندثار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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