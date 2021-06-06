التراث الأصيل يصدح بمهرجان التراث والفنون في القعيرات

تنوعت الرقصات والأغاني في افتتاحية اليوم الأول من فعاليات مهرجان التراث والفنون، في القعيرات، بنسخته الأولى التي حملت شعار “حكاياتنا – تراثنا – تاريخنا”، بمشاركة الفرق الشعبية المهتمة بالموروث الثقافي المتنوع لسكان المحلة.

جمع غفير حضر المهرجان والذي تضمن في يومه الأول لوحات غنائية جسدت تراث الفن الأصيل، واللباس التقليدي، ورقصات متنوعة تفاعل معها الجمهور الحاضر.

يستمر المهرجان ثلاثة أيام متواصلة تتخللها عروض ثقافية من التراث الفزاني، وحياة الأجداد لسكان النزلة، بهدف إبراز موروث الأجداد وحث الجيل الحديث على المحافظة عليه من الاندثار.

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