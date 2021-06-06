العوكلي عن حادث سبها الإرهابي: حكومة الوحدة تفقد التوازن ولم تعلن التفاصيل

استاء الأكاديمي والسياسي الليبي، باهر العوكلى، من موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة من تفجير مدينة سبها جنوبي ليبيا، وهى أحد أهم المدن الليبية، والتزمها الصمت حتى الآن وعدم خروج أي مسئول يوضح سبب الانفجار .

وأضاف العوكلى خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 ” ، أن حكومة الوحدة الوطنية لاتزال تفتقد للتوازن فى كل الأمور والأحداث السياسية حتى الآن، وانفجار ” مدينة سبها ” خير دليل على ذلك ، على حد قولة وعدم تدخلها ” لغز محير “.

وتابع، انفجار سبها نتج عنة شهداء أبرياء، كان على الحكومة أو الوزارة المسئولة أن تتدخل على الفور لتعلن عن تفاصيل هذا الحادث الإرهابي وهذا أبسط حقوق الشهداء الذين سقطوا ، جراء هذا الحادث الإرهابي الخسيس .

واختتم العوكلى تصريحاته التليفزيونية قائلا: “على الحكومة الحالية أن تلتزم الحياد والتوازن فى كل الاتجاهات حتى تستطيع الوصول بالشعب الليبي إلى الطريق الصحيح “.