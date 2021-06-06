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وزيرة الثقافة تقف على احتياجات مراكز تاورغاء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مدينة تاورغاء ضمن جولتها في مدن المنطقة الوسطى، بعد رحلتها إلى معظم مدن وبلدات الجنوب الغربي.

وكان في استقبال الوزيرة في مقر الفرع البلدي تاورغاء رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، ومدير وأعضاء مكتب الثقافة تاورغاء.

وعقدت وزيرة الثقافة داخل مقر المجلس اجتماعاً مع مسؤولي المدينة، تمحور على استعراض الاحتياجات اللازمة لتفعيل البرامج الثقافية والفنية داخل تاورغاء، وعقب الاجتماع زارت الوزيرة البيت الثقافي والمركز الثقافي في المدينة، واطلعت على محتوياتهما وما يلزم توفيره ليؤديا دورهما على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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