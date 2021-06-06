ليبيا الان

تفاصيل حصرية لتفجير سبها.. وعدد الضحايا يرتفع

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير أمن سبها، السنوسي صالح، في تصريح خاص لقناة “218”، الأحد، أن عنصرين من أفراد البحث الجنائي سبها قتلا إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة تمركز “مفرق المازق” على طريق سبها- براك.

وفي التفاصيل، قال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع “توك توك” محملة بخردة ومفخخة بعبوة ناسفة يقودها شخص مجهول الهوية، انفجرت أثناء تواجد عناصر أمن البوابة قربها، وأدت إلى مقتل نقيب حسن عبدالنبي، ونقيب عباس الشريف، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أدخل إلى العناية الفائقة.

وأضاف مدير أمن سبها، أن “الهجوم الإرهابي يستهدف أمن المدينة”، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات ومعرفة تفاصيل أكثر عن الهجوم.

وأغلقت قوة تابعة للجيش الوطني طريق “سبها -براك”، وطوّقت محيط مكان الهجوم ومنعت السيارات من المرور فيها، بينما منعت مديرية الأمن السيارات المدنية من دخول مركز سبها الطبي وسمحت فقط لسيارات الإسعاف والتابعة للأمن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك