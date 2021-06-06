تفاصيل حصرية لتفجير سبها.. وعدد الضحايا يرتفع

أكد مدير أمن سبها، السنوسي صالح، في تصريح خاص لقناة “218”، الأحد، أن عنصرين من أفراد البحث الجنائي سبها قتلا إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة تمركز “مفرق المازق” على طريق سبها- براك.

وفي التفاصيل، قال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع “توك توك” محملة بخردة ومفخخة بعبوة ناسفة يقودها شخص مجهول الهوية، انفجرت أثناء تواجد عناصر أمن البوابة قربها، وأدت إلى مقتل نقيب حسن عبدالنبي، ونقيب عباس الشريف، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أدخل إلى العناية الفائقة.

وأضاف مدير أمن سبها، أن “الهجوم الإرهابي يستهدف أمن المدينة”، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات ومعرفة تفاصيل أكثر عن الهجوم.

وأغلقت قوة تابعة للجيش الوطني طريق “سبها -براك”، وطوّقت محيط مكان الهجوم ومنعت السيارات من المرور فيها، بينما منعت مديرية الأمن السيارات المدنية من دخول مركز سبها الطبي وسمحت فقط لسيارات الإسعاف والتابعة للأمن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية