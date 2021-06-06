وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء في خليج السدرة

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء ببلدية خليج السدرة وقفة احتجاجية طالبوا فيها المسؤولين بالنظر في أجور العاملين بالشركة، وذلك بزيادة رواتبهم ومنح علاوات لهم، وتفعيل التأمين الصحي للموظفين دون استثناء، وكذلك التأمين الصحي لإصابات العمل المتوقفة منذ سبع سنوات، عدا عن إلزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتأخرة لجميع العاملين بالشركة.
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قناة ليبيا
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