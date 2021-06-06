منتقدا حضوره حفل تخريج دفعة البركان.. «البوسيفى» لـ «الدبيبة»: عليك أن تعيد توازن تصرفاتك

اعتبر عثمان البوسيفي أستاذ العلوم السياسية، حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة “بركان الغضب”،بالأمر «غير المقبول».

وقال «البوسيفى» في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″، إن الدبيبة حضر “حفل تخريج متطرفون ومطلوبون للجهات الأمنية ضمن دفعة مليشيات بركان الغضب في مصراتة”، موجهًا حديثه لرئيس الحكومة قائلًا: “أنت في منصب رئيس حكومة لا تمثل مدينة بعينها لكنك تمثل الدولة برمتها وصوت المواطن الليبي في المقام الأول والأخير وعليك أن تعيد توازن تصرفاتك”، بحسب قوله.

وتابع؛ ” أتعجب من عدم حضور الدبيبة للعرض العسكري الخاص بالقوات المسلحة، وفي المقابل شارك في حضور تخريج ميلشيات ومتطرفين فى مصراتة”، لافتًا إلى أن “رئيس الحكومة كان عليه عدم الذهاب طالما أبدى اعتذاره عن عدم حضور العرض العسكرى للقوات المسلحة بحجج لم يبلغ عنها ولكنه ذهب لحضور ميلشيات عسكرية في مصراتة”.

وأبدى «البوسيفى» تعجبه من زيارات «الدبيبة» الخارجية المتكررة، في مقابل الزيارات المحلية، مؤكدًا أنه “رئيس الحكومة، والمواطن الليبي له الحق الأول في ذلك وليس تركيا وغيرها”، بحسب تعبيره.