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منتقدا حضوره حفل تخريج دفعة البركان.. «البوسيفى» لـ «الدبيبة»: عليك أن تعيد توازن تصرفاتك

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عثمان البوسيفي أستاذ العلوم السياسية، حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة “بركان الغضب”،بالأمر «غير المقبول».

وقال «البوسيفى» في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″، إن الدبيبة حضر “حفل تخريج متطرفون ومطلوبون للجهات الأمنية ضمن دفعة مليشيات بركان الغضب  في مصراتة”، موجهًا حديثه لرئيس الحكومة قائلًا: “أنت في منصب رئيس حكومة  لا تمثل مدينة بعينها لكنك تمثل الدولة برمتها وصوت المواطن الليبي في المقام الأول والأخير وعليك أن تعيد توازن تصرفاتك”، بحسب قوله.

وتابع؛ ” أتعجب من عدم حضور الدبيبة للعرض العسكري الخاص  بالقوات المسلحة، وفي المقابل شارك في حضور تخريج ميلشيات ومتطرفين فى مصراتة”، لافتًا إلى أن  “رئيس الحكومة كان عليه عدم الذهاب طالما أبدى اعتذاره  عن عدم  حضور العرض العسكرى للقوات المسلحة  بحجج لم يبلغ عنها  ولكنه  ذهب لحضور ميلشيات عسكرية في مصراتة”.

وأبدى «البوسيفى»  تعجبه  من  زيارات «الدبيبة» الخارجية المتكررة، في مقابل الزيارات المحلية،  مؤكدًا أنه “رئيس الحكومة، والمواطن الليبي له الحق الأول في ذلك وليس تركيا وغيرها”، بحسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لمصراته مع الارث الدموي حكايه طويله تشجيع التطرف هوايه قديمه جديده لدي مصراته وتاريخها حافل بيما يشعرنا انها مدينه عدوه لليبيين وليست مدينه شقيقه لباقي المدن الليبيه اعتداءات مصراته علي بقية مدن ليبيا قديمه تتجدد ولكن من حسن الحظ ان كل حروبها التي شنتها علي المدن الليبيه خسرت فيها ورجعت الي مصراته تجر أذيال الهزيمه
    يذكر علي الصلابي في كتابه تاريخ الحركه السنوسيه في أفريقيا عن استلاء رمضان السويحلي علي قافلة دعم من الاتراك ارسلت الي أحمد الشريف اثناء الحرب التركيه الايطاليه (1911-1912 ) حيث ارسل لها رمضان السويحلي من يقطع طريقها واستولي عليها واعدم  جميع من في القافله وأثناء معركة القرضابيه 28 ابريل 1915 كُلف رمضان السويحلي من قبل الطليان بحماية قوافل امدادات الجيش الايطالي وحين تأكد رمضان السويحلي ان المجاهدين بقيادة صفي الدين السنوسي قد رجحت كفتهم بالنصر غير رأيه السويحلي وخان الطليان كخيانته لليبيين وأنقلب عليهم وأمر مليشياته بقتل كل من ألتجأ اليه من الايطاليين وأستولي علي القافله الايطاليه التي كان يحرسها بادي الأمر فأرسل صفي الدين رُسل للتفاوض مع السويحلي لأرجاع ما نهبته مليشياته فما كان من قاطع الطريق السويحلي الا قتل رُسل التفاوض دون أدني أعتبار للاعراف المتبعه في احترام الرسل وقام بطرد صفي الدين السنوسي من مصراته وما حولها ويقول ابن أقليم طرابلس محمد الاخضر العيساوي مما أستقاه شخصيا من قاضي مصراته الشيخ محمد بن حسين عبد الملك والذي عاصر السويحلي وفصل جرائمه في مولفه جرائم السويحلي تجاه برقه وكيف انه شنق كل من يري انه يمت للحركه السنوسيه من البرقاويين بأي صله مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الاشهب والشيخ احمد التواتي والشيخ مفتاح الزوي والشيخ عبداللطيف العبيدي وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي ذبح الشاه لا لشئ إلا لأنه تجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه وعن محاولة السويحلي غزو برقه حيث يقول الشيخ العيساوي وبالنص لذلك كتب السيد احمد الشريف الي السويحلي لعله ينتهي عن غيه فما كان من السويحلي إلا جهز جيش جرار بقيادة رمضان الورفلي وجاء غازيا برقه وعند اجدابيا خرجت له قوه بقيادة الشريف الحرنه المغربي فردوهم علي اعقابهم مهزومين الي داخل مصراته كان ذلك عام 1916 ثم حول السويحلي صلفه وعدوانه بأتجاه بني وليد في محاوله منه لمحاربه عبد النبي بالخير ولكن كسنه في الحياه القاتل يقتل والذابح يذبح فيوم 24/8/1920 ذبح السويحلي كذبحه للشيخ محمد سعد تماما

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