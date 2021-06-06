بوجناح يبحث مطالب موظفي الشركة العامة للكهرباء

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح اليوم الأحد مع مجموعة مع ممثلي موظفي الشركة العامة للكهرباء، عدد من المطالب.

وأكد بوجناح بأن قطاع الكهرباء وموظفيه يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، ومع ذلك لم يتوقفوا عن العمل وتقديم التضحيات من أجل تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين.

وتعهد نائب رئيس مجلس الوزراء بأنه سيقوم بإيصال مطالبهم وصوتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لأجل إيجاد الحلول لكافة المشاكل التي تواجه موظفي القطاع.

وذكر الموظفين خلال اللقاء أن حراكهم كان من أجل تأمين حقوقهم في ظل ظروف العمل الصعبة التي يواجهونها.

وأشاروا إلى أنه من ضمن مطالبهم توفير المعدات وتجهيزات الأمن والسلامة الخاصة بالعمل الذي تتطلبه طبيعة هذا العمل، والاهتمام بالجانب التدريبي وإتاحة الفرصة أمام كافة العاملين للرفع من قدراتهم وأدائهم الفني.