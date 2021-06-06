شرطة قاريونس تضبط عصابة تمتهن السرقة

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد أن مركز شرطة قاريونس تمكن من ضبط عصابة تمتهن السرقة.

وأوضحت المديرية أنه بتاريخ 15 مايو الماضي حضر إلى مركز شرطة قاريونس مواطن مقيم بمنطقة قنفودة بلغ شكواه ضد مجهول قام بسرقة محتويات من منزله.

وأوضحت المديرية أنه بعد يومين وردت معلومة إلى المواطن والذي بدوره أبلغ بها أعضاء مركز شرطة قاريونس كونه يشك في المدعو ( س م ن ) مقيم بنفس المنطقة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز وضبط المدعو وبالاستدلال معه اعترف بسرقة منزل المواطن وعدة منازل أخرى وأعترف على شركائه في السرقة وأنهم يقومون بتخزين المحتويات المسروقة في حاوية لهم.

وأوضحت المديرية أنه على الفور تم القبض على شركائه وبالانتقال إلى الحاوية تم ضبط عدد من محتويات مسروقة من عدة منازل، وبالاستدلال مع شركائه في هذه الجرائم اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.