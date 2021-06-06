وزير الحكم المحلي يناقش مشاكل غدامس

ناقش وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عدد من المشاكل التي تعاني منها بلدية غدامس، خاصة شح الإمداد المائي، والنظافة والصرف الصحي خلال لقاء مع وفد من المجلس البلدي غدامس، اليوم الأحد.

وقالت المجلس البلدي غدامس إن الوزير استقبل وفد من المجلس، حيث جرى عرض ملف أبار المياه وما تعانيه المدينة من شح في الإمداد المائي، مشيرة إلى تواصل التويم مع وزير الموارد المائية للمتابعة والاستفسار عن آخر المستجدات المتعلقة بشركة الحفر.

كما جرى عرض ملف شركة النظافة والخدمات العامة وشركة المياه والصرف الصحي على الوزير، إذ تم التفاهم على إعادة النظر في المخصصات المالية لكليهما بما يسمح بتحسين مستوى الأداء.

إضافة إلى مناقشة ملف المشروعات المتعاقد عليها والمتوقفة داخل نطاق البلدية وأهم الإجراءات القانونية المطلوبة لاستئناف العمل بها.

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