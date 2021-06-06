مصلحة الأحوال المدنية : لاعلاقة لنا بالسجل القومي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أهابت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بأن ما يسمى بالرقم القومي أو السجل القومي لا يتعلق أو لا يخص السجل المدني نهائياً .

المصلحة أوضحت – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أنه لم يتم التعامل مع السجل المدني مسبقاً كونه هو قاعدة بيانات للمواطنين، وأن أي مستند غير صادر من السجل المدني ويحمل بيانات المواطنين الخاصة يعتبر مستند مزور، وسيتم إحالته لجهات الاختصاص

وحذرت المصلحة قانوناً أي جهة تحاول إصدار أي رقم موازٍ للرقم الوطني ويحمل بيانات المواطن ونحملها كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك فهذا يعتبر تزوير ومحاوله للتلاعب بالهوية الليبية .