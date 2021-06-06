عون: نأمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، إنه يستهدف تحقيق طموح الليبيين في رفع حجم إنتاجهم من النفط إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل نفط يوميًا، مشيرًا إلى أنه الآن يتم تصدير مليون و300 ألف برميل يوميًا بعد إعادة فتح الموانئ النفطية.

ولفت خلال مقابلة مع إذاعة “مع مونت كارلو الدولية” إلى أنه تم تلافى كافة الأسباب التي تسببت في إغلاق الموانئ النفطية، والتي كانت بسبب تراكم المشاكل وتأخير في اعتماد الميزانيات.

وتابع “شركة توتال الفرنسية تحكمنا معها اتفاقيات محددة، فهم يقومون بالإيفاء بالتزاماتهم ونحن نقوم بالإيفاء بالتزاماتنا، وهذا سيساعدنا جميعًا على زيادة الإنتاج وإعادة بعض الحقول التي تدم تدميرها أثناء الصراع مثل حقل المبروك، الذي نأمل أن ينتج 40 ألف برميل يوميًا”.

وأكد أن ليبيا تسعى إلى تطوير بنيتها الأساسية النفطية وصيانة منشآتها وتحديثها، بهدف ضمان حصتها في سوق التكرير والتصدير في العالم، لافتًا إلى أنه يأمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات عن طريق التكرير وتصدير المنتجات بدلاً من النفط، مشيرًا إلى أن المصافي الحالية غير كافية.