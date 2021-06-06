العوكلي لقناتنا: حكومة الوحدة تفقد التوازن في كل الأمور والأحداث السياسية حتى الآن

استاء الأكاديمي والسياسي الليبي، باهر العوكلي، من موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة من تفجير مدينة سبها، وهي أحد أهم المدن الليبية، والتزامها الصمت حتى الآن وعدم خروج أي مسؤول يوضح سبب الانفجار.

العوكلي وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن حكومة الوحدة الوطنية لاتزال تفتقد للتوازن في كل الأمور والأحداث السياسية حتى الآن، وانفجار مدينة سبها” خير دليل على ذلك، وعدم تدخلها ”لغز محير“.

وتابع: “انفجار سبها نتج عنه شهداء أبرياء، كان على الحكومة أو الوزارة المسئولة أن تتدخل على الفور لتعلن عن تفاصيل هذا الحادث الإرهابي وهذا أبسط حقوق الشهداء الذين سقطوا، جراء هذا الحادث الإرهابي الخسيس”.

واختتم العوكلى تصريحاته قائلا: “على الحكومة الحالية أن تلتزم الحياد والتوازن فى كل الاتجاهات حتى تستطيع الوصول بالشعب الليبي إلى الطريق الصحيح “.

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