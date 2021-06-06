“اللواء 106 مجحفل” و “160 مشاة” بالقوات المسلحة تنعيان ضحايا التفجير الإرهابي بسبها

نعى كل من كتيبة اللواء 106 مجحفل وكتيبة160مشاة بالقوات المسلحة الليبية وفاة كل، من النقيب إبراهيم عبدالنبي الخيالي ، والنقيب عباس أبوبكر الشريف

التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي، جراء الحادث الإرهابي الذى استهدف بوابة أبناء مازق في سبها.

وقالت الكتيبتين في إيجاز صحفي مشترك:” بكل الحزن والأسى يتقدم ضباط وضباط صف وجنود الكتيبة 160 مشاة و اللواء 106 مجحفل بأحر التعازي والمواساة القلبية لأسر الشهيدين النقيب إبراهيم عبدالنبي الخيالي ، والنقيب عباس أبوبكر الشريف ، التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي، وننعي شهداء الواجب ونسأل الله العلي القدير أن يجعل مثواهم الفردوس الأعلى”.

وكان مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، قد علق على حادث التفجير الانتحاري الذي وقع في شرق المدينة اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

وقال «العميد السونسي»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إن ” عمل إرهابي استهدف عناصر الأمن المتمركزين ببوابة مفترق أولاد مازق عند المدخل الشمالي للمدينة نفذه انتحاري كان يستقل سيارة كانتر نوع «توكتوك» قام بتفجيرها عند وصوله إلى البوابة الأمنية التي كان يتمركز بها عناصر البحث الجنائي التابعين للمديرية عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد”.

وأضاف أن “الحادث أسفر عنه مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي النقيب إبراهيم عبدالنبي المناع والنقيب العباس أبوبكر علي مسعود، وإصابة أربعة آخرين هم كل من أحمد مفتاح الجهيمي الذي يتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة، وعبدالله محمد ومحمد عبدالكريم ومحمد إبراهيم، متمنيا لهم الشفاء العجل.

وتابع، أن “هذا العمل الإجرامي جرى تنفيذه عن طريق سيارة كانت صغيرة الحجم كانت تحمل خردة حديدية وأسفلها مادة شديدة الانفجار قام الانتحاري الذي يقودها بتفجيرها عند وصوله البوابة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر العناصر الأمنية التي كانت متمركزة بموقع الحادث أثناء تأدية عملها”.