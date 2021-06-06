مدير أمن سبها لقناتنا: التفجير الانتحاري جرى تنفيذه عن طريق سيارة خردة أسفلها مادة شديدة الانفجار

كشف مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، عن تفاصيل حادث التفجير الانتحاري الذي وقع في شرق المدينة اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

العميد السنوسي، وفي تصريح خاص بقناتنا، قال: إن ” عمل إرهابي استهدف عناصر الأمن المتمركزين ببوابة مفترق أولاد مازق عند المدخل الشمالي للمدينة نفذه انتحاري كان يستقل سيارة كانتر نوع توك توك قام بتفجيرها عند وصوله إلى البوابة الأمنية التي كان يتمركز بها عناصر البحث الجنائي التابعين للمديرية عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد”.

وأضاف: أن “الحادث أسفر عنه مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي النقيب إبراهيم عبدالنبي المناع والنقيب العباس أبوبكر علي مسعود، وإصابة أربعة آخرين هم كل من أحمد مفتاح الجهيمي الذي يتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة، وعبدالله محمد ومحمد عبدالكريم ومحمد إبراهيم، متمنيا لهم الشفاء العجل.

وتابع، أن “هذا العمل الإجرامي جرى تنفيذه عن طريق سيارة كانت صغيرة الحجم كانت تحمل خردة حديدية وأسفلها مادة شديدة الانفجار قام الانتحاري الذي يقودها بتفجيرها عند وصوله البوابة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر العناصر الأمنية التي كانت متمركزة بموقع الحادث أثناء تأدية عملها”.

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