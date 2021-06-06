العاملون في شركة الكهرباء طبرق يطالبون بزيادة مرتباتهم

أخبارليبيا24-خاص

طالب العاملون في الشركة العامة للكهرباء في مدينة طبرق اليوم الأحد بزيادة مرتباتهم أسوة بالقطاعات الأخرى.

وأكد العاملون في الشركة اخلال وقفة احتجاجية في بيان لهم :”وقفنا اليوم ولأول مرة لما وصلنا له من التهميش والإهمال من الجهات الرسمية في الدولة”.

وتابع العاملون في الشركة العامة للكهرباء :”الجيش الأزرق لم يتوقف يوما عن العمل في السلم والحرب وفي الليل والنهار وفي كل المناسبات”.

وطالبوا برفع مرتباتهم بما يوازي مرتبات قطاع النفط، وتفعيل التأمين الصحي لكافة العاملين وأسرهم في الداخل والخارج وضمان سيره والذي أقره قانون العمل.

ودعا العاملون إلى إصدار التعليمات لمجلس إدارة الشركة لإنجاز ما عليها من مسؤولية تجاه صرف مستحقات العاملين المتأخرة.

وأشار العاملون في الشركة إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات بالشركة بسبب ندرة وسائل السلامة المهنية وأدوات العمل الآمنة والمعدات والآلات الخاصة بتنفيذ المهام الفنية.