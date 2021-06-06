بوقعيقيص: البعض يرغب في صلاحيات ضيقة للرئيس لا تسمح له بحل مجلس النواب

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إذا لم يصل مجلس النواب إلى إقرار القاعدة الدستورية، وأعاد الأمر إلي ملتقى الحوار السياسي الليبي والأمم المتحدة فإن المخاض الصعب القادم في الملتقى سيتمحور حول هل سنمضي إلى انتخابات متزامنة رئاسية برلمانية مباشرة من الشعب وهذا هو مطلب الناس ويبقى التفاوض حول صلاحيات الرئيس.

بوقعيقيص، وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أضافت: ”البعض يرغب في صلاحيات ضيقة للرئيس لا تسمح له بحل مجلس النواب وتعطيه الحق في اختيار رئيس الوزراء بشرط موافقة مجلس النواب وبالطبع الصلاحيات البروتوكولية وهو نظام مختلط بحجة أننا حتى الآن لم نحدد شكل نظام الحكم في الدستور الدائم، و هذا الخيار مكاسبه الوصول إلى الانتخابات المباشرة وخروج المجالس التي انتهت صلاحيتها من المشهد السياسي وتكريس الجهد والعمل من أجل الدستور الدائم “.

واختتمت: “علاوة على ذلك تجنب مخاطر تغول رئيس بصلاحيات واسعه في مرحلة هشة وغياب مؤسسات راسخة بالإضافة إلى أنه نوع من التدرج السياسي والتشريعي فليس كل ما يطلبه المرء يدركه”.

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