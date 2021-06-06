«الصالح»: إيطاليا نقطة انطلاق الاقتصاد الليبي لــ “حكومة الدبيبة”  

قال المستشار على منصور الصالح، رئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة للشئون الاقتصادية في ليبيا الدكتور سلامة الغويل، إن “إيطاليا تمثل لحكومة الوحدة الوطنية نقطة انطلاق لاقتصادها، ترتكز طرابلس على شبه الجزيرة الإيطالية كمنصة انطلاق للتجارة في أوروبا”.

وأضاف «الصالح»، في تصريح لصحيفة فورميكي الإيطالية اليوم الأحد، أن ” التعاون سيؤثر بين إيطاليا وليبيا على جوانب مختلفة، بما في ذلك ملف الهجرة الذي يطارد الدول الأوروبية”.

وتابع؛ “خلال زيارة الدبيبة الأخيرة إلى روما، نوقشت حاجة ليبيا إلى استعادة الأمن والاستقرار الآن بعد أن أصبحت الظروف مواتية كما هي الآن“، لافتًا “فقط من خلال إرساء الأسس لعودة الأمن في ليبيا سيكون من الممكن تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي، ولا سيما قطاع النفط الذي تطمح الحكومة إلى زيادة إنتاجه إلى 3-4 ملايين برميل يوميًا”.

وأردف “الصلح” أن “رئيس مجلس الوزراء تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والبيئية في ليبيا وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية وتحديث المهارات في مختلف المجالات العلمية”.

وأوضح أن “الشركات الإيطالية ستلعب دورا هاما في إعادة الإعمار وسيتم تفعيل جميع الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي مع إيطاليا بسبب التوترات التي عانت منها ليبيا في السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “المناخ هو الآن المناسب في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البلاد “.