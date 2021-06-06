البوسيفي لقناتنا: على الدبيبة إعادة توازن تصرفاته

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عثمان البوسيفي حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة ميليشيات “بركان الغضب”،بالأمر “غير المقبول”.

البوسيفى، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى إن الدبيبة حضر “حفل تخريج متطرفون ومطلوبون للجهات الأمنية ضمن دفعة مليشيات بركان الغضب في مصراتة”، موجهًا حديثه لرئيس الحكومة قائلًا: “أنت في منصب رئيس حكومة لا تمثل مدينة بعينها لكنك تمثل الدولة برمتها وصوت المواطن الليبي في المقام الأول والأخير وعليك أن تعيد توازن تصرفاتك”، بحسب قوله.

وتابع؛ ”أتعجب من عدم حضور الدبيبة للعرض العسكري الخاص بالقوات المسلحة، وفي المقابل شارك في حضور تخريج ميلشيات ومتطرفين فى مصراتة”، لافتًا إلى أن “رئيس الحكومة كان عليه عدم الذهاب طالما أبدى اعتذاره عن عدم حضور العرض العسكري للقوات المسلحة بحجج لم يبلغ عنها ولكنه ذهب لحضور ميلشيات عسكرية في مصراتة”.

وأبدى البوسيفي تعجبه من زيارات الدبيبة الخارجية المتكررة، في مقابل الزيارات المحلية، مؤكدًا أنه “رئيس الحكومة، والمواطن الليبي له الحق الأول في ذلك وليس تركيا وغيرها”، بحسب تعبيره.

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