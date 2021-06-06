وزير الحكم المحلي يعرض على أبو جناح إحاطة بعمل الوزارة ومشكلاتها

استقبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الأحد، بديوان الوزارة بطرابلس نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الوقوف على مسارات عمل وزارة الحكم المحلي ، حيث قدم الوزير إحاطة بطبيعة عمل الوزارة والخطوات التي بذلتها وأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها في سبيل النهوض بالعمل البلدي ، كما تطرق الوزير لأبرز العراقيل والصعاب التي تواجه عمل الوزارة، واستعرض الطرفان آليات دعم المجالس البلدية.

وقد أكد نائب رئيس الوزراء على الدور المهم والحساس الذي تشغله وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية ، مؤكدا على رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تقديم ما أمكن من دعم للوزارة والمجالس البلدية بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

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