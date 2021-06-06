وزير الحكم المحلي يطلع على مشاكل غدامس ويبحث آليات انتخاب أعضاء المجالس البلدية

التقى وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الأحد، بديوان الوزارة بطرابلس، بالكوني عبودة عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس والمستشار علي أبوراص.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ناقش اللقاء تحديد آلية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقا لنص القانون رقم 59 لسنة 2012 المنظم للإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

وبحث اللقاء سبل تفعيل لجنة توحيد الرأي القانوني وطريقة عملها وطرق التغلب على الصعاب التي تواجهها بغية قيامها بدورها في المرحلة القادمة.

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وفي سياق متصل ناقش التومي، ملف المشروعات المتعاقد عليها والمتوقفة داخل نطاق البلدية وأهم الإجراءات القانونية المطلوبة لاستئناف العمل بها وعدد من المشاكل التي تعاني منها بلدية غدامس، خاصة شح الإمداد المائي، والنظافة والصرف الصحي خلال لقاء مع وفد من المجلس البلدي غدامس، اليوم الأحد.

وقال المجلس البلدي غدامس، في إيجاز صحفي، إن الوزير استقبل وفد من المجلس، حيث جرى عرض ملف أبار المياه وما تعانيه المدينة من شح في الإمداد المائي، مشيرة إلى تواصل التويم مع وزير الموارد المائية للمتابعة والاستفسار عن آخر المستجدات المتعلقة بشركة الحفر.

كما جرى عرض ملف شركة النظافة والخدمات العامة وشركة المياه والصرف الصحي على الوزير، إذ تم التفاهم على إعادة النظر في المخصصات المالية لكليهما بما يسمح بتحسين مستوى الأداء.

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