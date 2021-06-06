اللواء 106 مجحفل و160 مشاة تنعيان ضحايا التفجير الإرهابي بسبها

نعى كل من اللواء 106 مجحفل وكتيبة 160مشاة بالقوات المسلحة الليبية وفاة كل من النقيب إبراهيم عبدالنبي الخيالي، والنقيب عباس أبوبكر الشريف التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي، جراء الحادث الإرهابي الذى استهدف بوابة أبناء مازق في سبها.

وقال اللواء المجحفل وكتيبة المشاة في إيجاز صحفي مشترك: ”بكل الحزن والأسى يتقدم ضباط وضباط صف وجنود الكتيبة 160 مشاة واللواء 106 مجحفل بأحر التعازي والمواساة القلبية لأسر الشهيدين النقيب إبراهيم عبدالنبي الخيالي، والنقيب عباس أبوبكر الشريف، التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي، وننعي شهداء الواجب ونسأل الله العلي القدير أن يجعل مثواهم الفردوس الأعلى”.

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